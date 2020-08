Hrvaški ribič in policijski čoln v slovenskem morju

Hrvaški ribič je danes zjutraj ob 8. uri v spremstvu hrvaškega policijskega čolna opravljal dela na školjčišču v slovenskem morju, pri čemer je nezakonito prečkal državno mejo. Slovenska policija je obe plovili opozorila, naj zapustita slovensko morje. Posadki je opozorila, da sta nedovoljeno vpluli v slovensko morje in da ga morata zapustiti.

Proti hrvaškemu ribiču bodo slovenski policisti izvedli prekrškovni postopek, o vplutju hrvaškega policijskega čolna pa bodo obvestili ministrstvo za zunanje zadeve. Hrvaški policijski čoln ni izvajal drugih nalog v slovenskem morju in niti ne postopkov z drugimi osebami, so sporočili slovenski policisti. Po opozorilu je odplul proti hrvaški obali in zapustil slovensko morje.