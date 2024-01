Huda letalska nesreča v Tokiu

Na letališču Haneda v japonskem glavnem mestu Tokio je danes zagorelo letalo državne letalske družbe Japan Airlines, potem ko je trčilo z manjšim letalom japonske obalne straže.

Vseh 367 potnikov in 12 članov osebja potniškega letala so že evakuirali. Airbus A350 je zagorel po tem, ko je trčil z manjšim letalom japonske obalne straže. Pet od šestih članov posadke slednjega je umrlo v nesreči, pilot pa naj bi bil v kritičnem stanju.

Po poročanju tiskovne agencije Jiji news bi moralo letalo japonske obalne straže vzleteti proti mestu Wajima na polotoku Noto, ki ga je v ponedeljek prizadel močan potres. Tja naj bi prepeljalo pomoč za prizadete v potresu.

Po podatkih Japonske meteorološke agencije za nesrečo niso bile krive vremenske razmere, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Po navedbah letalske družbe Japan Airlines je potniško letalo v letalo obalne straže trčilo na pristajalni stezi ali pa na vzporedni stezi, ki je namenjena zgolj vožnji.

Na prvih televizijskih posnetkih japonske javne medijske mreže NHK je videti plamene na oknih in v sprednjem delu letala, ki so jih skušali pogasiti reševalci. Zaradi odpadlega materiala je zagorela tudi pristajalna steza. Oblasti so na letališče napotile 70 gasilskih vozil.

Današnja nesreča je najhujša tovrstna nesreča na Japonskem od leta 1985, ko je strmoglavilo letalo iste letalske družbe, umrlo pa je 520 ljudi. To je bila nasploh ena najhujših letalskih nesreč v sodobni zgodovini.