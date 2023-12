Huje poškodovan voznik pri Ilirski Bistrici

Koprski policisti so sinoči ob 17.45 posredovali na cesti med Ilirsko Bistrico in Zabičami, kjer se je pripetila prometna nesreča. Ugotovili so, da je bil vanjo vpleten 47-letni voznik osebnega avtomobila iz okolice Ilirske Bistrice. Zaradi neprilagojene hitrosti je na ravnem delu zapeljal na nasprotno vozišče, oplazil ograjo, nato trčil v obcestni zid, od koder ga je odbilo v drevo, kjer je pristal z zadnjim delom navzgor. V vozilu je bil sam, v nesreči pa se je hudo poškodoval. Policisti so odredili strokovni pregled. Po prejemu rezultata sledi ustrezen ukrep, so sporočili.