Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so sinoči okrog 23. ure posredovali v Lignanu Sabbiadoro, kjer je v Drevoredu Centrale avtomobil podrl kolesarko. Ženska, tuja državljanka, je nerodno padla in obležala na tleh. Zdravstveno osebje ji je na kraju nudilo najnujnejšo oskrbo, nato so jo s helikopterjem prepeljali v videmsko bolnišnico, kamor so jo sprejeli v hudem zdravstvenem stanju. Nesrečo preiskujejo varnostni organi.