ICOP bo v Trstu podaljšal sedmi pomol

Furlansko gradbeno podjetje ICOP bo izdelalo izvršni načrt in izvedlo dela za širjenje sedmega pomola tržaškega pristanišča. Izbrano je bilo med 15 podjetji na razpisu družbe Trieste Marine Terminal (TMT). Podjetje iz Basiliana, ki je v Trstu že prisotno na gradbišču nekdanje železarne, kjer ureja dodatne železniške priključke in cestno vpadnico, bo do leta 2025 poskrbelo za prvi stometrski podaljšek pomola (širok bo 141 metrov) in se nato potegovalo za ureditev drugih sto metrov.

Na razpis se je prijavilo 15 podjetij, deset se jih je prebilo do sklepne faze. Tržaška pristaniška uprava je izbrala pot javnega razpisa, kljub temu, da bi lahko izvajalca izbrala po hitrejšem in zasebnem postopku. Delom so namenili 33.387.887,73 evra, kar je del večjega projekta za širitev logističnega območja na 7. pomolu, ki predvideva 200 metrov podaljška za skupnih 190 milijonov evrov. TMT se je leta 2015, ko je prevzel upravljanje območja, obvezal, da bo pomol podaljšal in prenovil ter ga upravljal 60 let. »Nadaljuje se naše delo v Trstu, kjer že sodelujemo pri ureditvi nove logistične ploščadi,« je spomnil izvršni direktor ICOP Piero Petrucco in dodal, da bodo dela izvedli v 586 dneh.

Z novim podaljškom bo pomol dolg 870 metrov. Na njem bosta lahko istočasno privezani dve večji kontejnerski ladji.