Idealni vremenski pogoji za na morje in povečini za v gore

Anticiklon nam bo zagotovil daljše obdobje s stanovitnim in povečini sončnim vremenom. Temperature bodo skladne z dolgoletnim povprečjem ali le rahlo višje. Razmere bodo v prihodnjih dneh v FJK nadvse primerne za na morje pa tudi povečini za izlete v gore. Sončno bo in ne prevroče, v gorah bo lahko v popoldanskih urah nastala kakšna krajevna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo jutri ob morju do okrog 27 stopinj Celzija, pri čemer je treba tudi upoštevati, da se je morje v minulem obdobju precej ohladilo, pa čeprav še ima kar prijetnih 25 stopinj Celzija. Opozoriti je treba, da je sončno žarčenje še razmeroma visoko. Indeks ultravijoličnega sevanja v teh dneh dosega vrednosti okrog 6, pri čemer je izpostavljenost kože soncu še vedno zmerna do visoka. Ob srednji izpostavljenosti velja, da normalno občutljiva koža pordi v eni uri, občutljiva pa že v pol ure, opozarja Arso na svoji spletni strani.

V gorah FJK bodo dnevne temperature na višinah okrog 1500 metrov okrog 16 stopinj Celzija, jutri pa bo popoldne predvidoma več oblakov. Mestoma bo lahko nastala kakšna ploha ali nevihta.

V prvi polovici prihodnjega tedna se bo nadaljevalo povečini sončno in prijetno toplo vreme. Postopno bo malo topleje. Od ponedeljka bo ob morju pogosto pihala šibka do občasno lahko zmerna burja.