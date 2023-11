Igor Gabrovec osebnost leta za kulturo 2023

V prestižnih prostorih dvorane Barozzi v Milanu je v soboto župan Občine Devin - Nabrežina Igor Gabrovec prejel posebno nagrado psebnost leta za kulturo 2023 v okviru mednarodne nagrade Milano International, ki ji predsedujeta Roberto Sarra in Aldo Dalla Vecchia. Nagrada za poezijo in literaturo namreč vključuje pet posebnih nagrad, ki zaobjemajo področja televizije, radia, filma in politike. Ostali prejemniki posebnih nagrad so bili televizijski režiser Duccio Forzano, ki se je podpisal pod nekatere najbolj reprezentativne izdaje sanremskega festivala in najbolj kultne programe mrež Rai Mediaset in Sky, novinarka in pisateljica Silvana Giacobini, igralec Andrea Occhipinti in podjetnik Damiano Gallo.​​​​​V utemeljitvi beremo, da gre nagrada osebnost leta za kulturo 2023 Igorju Gabrovcu, osebi, ki je v obmejnem prostoru kot novinar in politik prej, sedaj pa tudi kot župan vedno podpirala in spodbujala neprecenljive vrednote dveh različnih kulturnih dediščin, italijanske in slovenske.