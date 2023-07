Illy, župan s pištolo

Riccardu Illyju so med županovanjem Trsta pred hišnimi vrati postavili bombo, napolnjeno z žeblji, ki je eksplodirala, a je na srečo povzročila le gmotno škodo. Prefekt mu je nato ponudil varnostno spremstvo, ki ga je zavrnil, nekaj časa pa je stalno imel pri sebi pištolo. Illy je to prvič razkril v intervjuju v dnevniku Corriere della Sera, v katerem govori o svojem življenju in tudi o aktualni politiki. Družina njegovega očeta se je v Bujah Istri izognila fojbam, njegovo kmetijo pa si je prilastila nova jugoslovanska oblast, »ki je mojega sorodnika imela za sovražnika ljudstva«.

Illyju ni všeč nova tajnica Demokratske stranke Elly Schlein, s katero bo po njegovem stranka še dodatno nazadovala. »Zdi se mi neverjetno, da so jo na primarnih volitvah izvolili takorekoč mimoidoči, medtem ko bi moralo mestu vodje DS pripadati Stefanu Bonacciniju,« meni nekdanji župan. V Trstu je, kljub vsemu, kvaliteta življenja zelo visoka, »mesto je sicer sito, nikakor pa ne obupano«.

Podjetnik je v nedavnem pogovoru za tednik Espresso dejal, da si kot glavno zaslugo svojega županovanja šteje novo razpoloženje, ki se je v Trstu pod njegovo upravo ustvarilo med italijansko in slovensko govorečim prebivalstvom. Decembra bo minilo trideset let od Illyjeve prve izvolitve za župana Trsta.