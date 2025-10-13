Imenovali peterico, ki bo Marku Rupniku sodila zaradi zlorab

Vatikanski dikasterij za nauk vere, ki ga vodi argentinski kardinal Victor Manuel Fernandez, je sporočil, da so 9. oktobra imenovali peterico sodnikov, ki bodo zadolženi za odločanje o primeru zlorab obtoženega slovenskega duhovnika Marka Rupnika. Do imenovanja sodniškega kolegija je prišlo skoraj dve leti po 27. oktobru 2023, ko je tedanji papež Frančišek preklical zastaralni rok za obtožbe redovnic in nekdanjih redovnic, ki so Rupnika obtožile spolnih, psihičnih in duhovnih zlorab.

V petčlanskem sodnem kolegiju so »ženske in duhovniki, ki niso del dikasterija za nauk vere in ne opravljajo nobenih funkcij v dikasterijih papeške vlade,« so zapisali v sporočilu. S tovrstno sestavo so želeli »zagotoviti, kot v vsakem sojenju, avtonomijo in neodvisnost sodstva«.

Imenovanje sodnega kolegija je pozdravila odvetnica Laura Sgrò, ki zastopa pet redovnic oziroma nekdanjih redovnic, ki so Rupnika obtožile zlorab. Dodala je še, da upajo, da se bo zdaj sojenje kmalu začelo.