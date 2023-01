Incidenca okužb le še 84 na 100.000 prebivalcev

Danes so v FJK ob skupnem številu 1902 PCR testiranj in hitrih antigenskih testov potrdili 135 novih okužb z novim koronavirusom.

Na rednih covidnih oddelkih se zdravi 118 bolnikov s covidom-19, štirje potrebujejo intenzivno oskrbo.

Danes so v FJK zabeležili smrt šestih bolnikov s covidom-19, in sicer treh na Goriškem, dveh na Videmskem in enega na Pordenonskem, pri čemer gre v petih primerih za smrt, ki je nastopila v preteklih tednih in mesecih.

Od začetka pandemije je v FJK umrlo 5922 bolnikov s covidom-19, in sicer 1491 na Tržaškem, 2743 na Videmskem, 1151 na Pordenonskem in 537 na Goriškem.

Nadaljuje se hiter upad incidence okužb. Danes je bila 84 na 100.000 prebivalcev, kar je pet manj kot včeraj. Podatek je rahlo nižji od vsedržavnega povprečja, ki je bil nazadnje 88 na 100.000 prebivalcev.