Incidenca okužb najnižja po lanski pomladi

V FJK so danes ob skupnem številu 2771 PCR testiranj in hitrih antigenskih testov potrdili 256 novih okužb z novim koronavirusom. Na rednih covidnih oddelkih se zdravi 176 bolnikov s covidom-19, trije potrebujejo intenzivno neglo.

V FJK sta danes umrla dva bolnika s covidom-19, in sicer po eden na Videmskem in na Pordenonskem. Od začetka pandemije je v FJK umrlo 5895 bolnikov s covidom-19, in sicer 1482 na Tržaškem, 2736 na Videmskem, 1143 na Pordenonskem in 534 na Goriškem.

Incidenca okužb še naprej upada in je najnižja po začetku maja 2022. Danes je bila 154 na 100.000 prebivalcev, kar je 27 manj kot v torek.