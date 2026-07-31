Na Matajurju danes namerili še toplejšo tropsko noč kot v juniju

Na 1641 metrov visoki gori Matajur v Benečiji je danes meteorološka opazovalnica deželne agencija za okolje Arpa iz FJK namerila še toplejšo noč, kot tisto, o kateri smo poročali 29. junija. Tedaj je bila najnižja nočna temperatura 20,1 stopinje Celzija. Danes je bila najnižja nočna temperatura 20,7 stopinje Celzija. Gre za eno najvišjih nočnih temperatur, ki so jih kdaj namerili na beneškem očaku, morda kar za najvišjo, kar bo lahko potrdila skrbna analiza zgodovinskih podatkov.

Noč je bila ob šibki burji zelo vroča tudi na Tržaškem. V Trstu je meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa namerila najnižjo nočno temperaturo 26,7 stopinje Celzija, pri čemer je bila noč »supertropska«, se pravi, da se je temperatura obdržala nad 25 stopinjami Celzija. Gre za neologizem, ki se pojavlja zaradi vse toplejših noči, za katere pridevnik tropski niti ni več zadosten. Vlaga pa je v Trstu vseskozi bila več kot 60-odstotna, več ur pa skoraj 70-odstotna, kar je še povečevalo toplotno obremenjenost.

Tropsko noč so danes zabeležili tudi marsikje na Krasu in na Goriškem.

Danes in v prihodnjih dneh se bo nadaljevalo sončno vreme, vročina se bo še stopnjevala, toplejše bodo tudi noči.