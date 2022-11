Incidenca okužb spet v rahlem porastu

V FJK so danes ob 1991 PCR testiranjih potrdili 208 novih okužb z novim koronavirusom. Opravili so še 2643 hitrih antigenskih testov, ob katerih so potrdili 529 novih okužb.

Na rednih covidnih oddelkih se zdravi 208 bolnikov s covidom-19, kar je 18 manj kot v ponedeljek, dva potrebujejo intenzivno zdravljenje, dva manj. Danes so umrli trije bolniki s covidom-19, dva na Videmskem in eden na Pordenonskem.

Od začetka pandemije je v FJK umrlo 5607 ljudi, in sicer 1414 na Tržaškem, 2616 na Videmskem, 1065 na Pordenonskem in 512 na Goriškem.

Incidenca okužb je po daljšem času, ko je v bistvu mirovala, spet v rahlem porastu. Danes je bila 417, kar je 46 več kot v ponedeljek.