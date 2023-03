Incidenca okužb v upadu

V FJK so danes ob 432 PCR testiranjih in 638 hitrih antigenskih testih potrdili 76 novih okužb z novim koronavirusom. Umrli so štirje bolniki s covidom-19, in sicer dva na Videmskem in po eden na Goriškem in Tržaškem. Na rednih covidnih oddelkih se zdravi 88 bolnikov s covidom-19, štirje potrebujejo intenzivno zdravljenje. Incidenca okužb je trenutno 44 na 100.000 prebivalcev, kar je šest manj kot pred desetimi dnevi.

Na rednih covidnih oddelkih se zdravi 96 bolnikov s covidom-19, 10 več kot preteklo sredo, dva potrebujeta intenzivno zdravljenje, preteklo sredo ga ni potreboval nobeden. Umrla sta dva bolnika s covidom-19 na Videmskem. Incidenca okužb je trenutno 50 na 100.000 prebivalcev, sedem več kot pred tednom dni.