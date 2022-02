»Inflacijski most« Bocen-Trento-Trst

Inflacija v Italiji zopet kaže zobe. V prvem mesecu letošnjega leta je v primerjavi z lanskim decembrom zrasla za 1,6 odstotka, v primerjavi z lanskim januarjem pa za 4,8 odstotka, kar pomeni, da so se v letu dni cene v državi zvišale v povprečju za skoraj pet odstotkov (decembra lani je bila letna podražitev 3,9-odstotna). Gre za največji porast od leta 1996, na katerega je odločilno vplivala podražitev energentov, ugotavljajo pri statističnem zavodu Istat, kjer zbirajo podatke o stopnji inflacije in gibanju cen. Prav energenti so se v letošnjem januarju podražili za 38,6 odstotka, decembra lani pa je rast cen znašala 29,1 odstotka. Po njih se je najbolj podražila nepredelana hrana (s 3,6 na 5,3 odstotka), dalje rekreacijske in kulturne storitve ter osebna nega (z 2,3 na 3,6 odstotka), medtem ko se je upočasnila rast cen prevozov (s 3,6 na 1,5 odstotka).

Največji porast na letni ravni med glavnimi mesti dežel in avtonomnih pokrajin oz. med mesti z nad 150.000 prebivalci so zabeležili v občinah Bocen, Trento in Trst: v južnotirolskem glavnem mestu so se cene zvišale za 6,2 odstotka, v Trentu in Trstu pa za 5,9 odstotka, tako da se lahko reče, da omenjena mesta povezuje »inflacijski most«.

V Trstu so se cene januarja letos v primerjavi z lanskim decembrom povišale za 1,6 odstotka, v primerjavi z lanskim januarjem pa kot že rečeno za 5,9 odstotka. Decembra leta 2021 je bila rast v primerjavi z mesecem prej 0,7-odstotna, v primerjavi z decembrom leta 2020 pa petodstotna. Tako kot na vsedržavni ravni, so tudi v tem primeru na rast cen vplivale visoke podražitve energentov, se pravi vode, elektrike, plina in drugih goriv: v primerjavi z lanskim decembrom so se cene zvišale za 10,1 odstotka, v primerjavi z januarjem 2021 pa za kar 24,7 odstotka. Občutno so se podražili tudi prehrambni proizvodi in brezalkoholne pijače: za 1,2 odstotka v primerjavi z lanskim decembrom ter za 4,6 odstotka v primerjavi z lanskim januarjem. V Furlaniji - Julijski krajini velja omeniti tudi stopnjo inflacije v Vidmu, kjer so se cene v primerjavi z decembrom 2021 zvišale za 1,5 odstotka, v primerjavi z januarjem 2021 pa za pet odstotkov, medtem ko je bil decembra lani mesečni porast 0,6-odstoten, letni pa 4,3-odstoten. Tudi tu so najbolj odločale podražitve za dom, vodo, elektriko in goriva, kjer so se cene v primerjavi z lanskim decembrom dvignile za 9,8 odstotka, v primerjavi z lanskim januarjem pa za 24,8 odstotka. Na drugem mestu so prehrana in brezalkoholne pijače z 2,1-odstotno oz. 4,3-odstotno podražitvijo.