Istro bo od ponedeljka povezoval ekološki hibridni vlak

V ponedeljek zjutraj ob 9.02 bo iz Pulja prvič odpotoval nov hibridni zeleni potniški vlak Hrvaških železnic, ki bo povezoval Pulj, Pazin in Buzet. Poganja ga dizelski-električni motor, ekološko varčen in prijazen do okolja. Na njem je 167 sedežev in 175 mest za stoječe potnike. Dosega najvišjo hitrost 120 km/h. Gre za vlak vrste 7023 - izdeluje ga družba Končar group -, ki ima po štiri vhode na vsaki strani, dva za osebe s posebnimi potrebami. Ob udobnih sedežih je na njem tudi prostor za prevažanje koles. Potniki bodo med drugim imeli na voljo brezžično omrečje, varnost na njem pa bodo zagotavljale nadzorne kamere.

Od družbe Končar group bodo Hrvaške železnice do leta 2025 nabavile še sedem sodobnih ekoloških hibridnih vlakov, del katerih bodo namenili železniškemu prometu na istrskih tirih.