Istrski župani potrdili kandidaturo Pirana za EPK 2025

Župani štirih obalnih občin (Piran, Ankaran, Izola in Koper) so podpisali pismo o nameri, ki uradno potrjuje namero o skupni kandidaturi za Evropsko prestolnico kulture (EPK) leta 2025. Štiri obalna mesta se prijavljajo pod imenom Piran-Pirano 4 Istria 2025 z željo po skupni promociji kulturnih dejavnosti kot enotne čezmejne destinacije kulturnega turizma evropske razsežnosti.

Na pobudo piranskega župana Đenia Zadkovića so se vsi štirje obalni župani srečali že marca letos in izrazili željo po večjem sodelovanju na področju kulture ter povzeli ključne korake za prijavo obalnih mest za EPK 2025. Za ta naziv se poteguje tudi novogoriško-goriška ekipa s kandidaturo GO! 2025.