»Italija na dan spomina na fojbe pozablja na fašizem«

»Prav je, da se Italija spominja žrtev fojb, a spominjanje mora biti celovito,« meni znani italijanski politik iz vrst Krščanske demokracije in večkratni minister Paolo Cirino Pomicino. V današnjem pismu dnevniku Corriere della Sera priletni politik piše o procesu nasilne italijanizacije območij, ki jih je Italija dobila po prvi svetovni vojni, nato omenja koncentracijska taborišča Rab in Gonars, kjer so umirali stari, ženske in otroci, končno pa še italijansko invazijo Slovenije, kjer so bili pokoli na dnevnem redu.

Cirino Pomicino pravi, da ni nikjer odkril dokumentov, s katerimi bi Tito podprl pokole v fojbah, medtem ko imamo vsi pred očmi ukaz italijanskega generala Alessandra Pirzia Birolija, ki je za vsakega umrlega italijanskega vojaka v nekdanji Jugoslaviji ukazal ubiti petdeset civilistov (v rimskih Ardeatinskih jamah je bilo razmerje eden proti deset). Pisec omenja tudi italijanska vojna zločinca Maria Robottija in Maria Roatto.

»Nasilje kliče nasilje in v vojnah se dogajajo strašne stvari, katerih žrtev so v glavnem nedolžni ljudje in tudi tisti, ki so umrli zaradi narodne pripadnosti, kot se je dogajalo s fojbami,« meni Cirino Pomicino. Prepričan je, če bi na dan spomina 10. februarja priznali vse odgovornosti za pretekle tragedije, bi to predstavljalo velik doprinos k miru.