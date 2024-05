Italija ne bo ovirala dodatnega tira Divača-Koper

Italija ne bo ovirala Slovenije pri sprejetju uredbe o dopolnitvi lokacijskega načrta za vzporedni (levi) tir pri drugem železniškem tiru med Divačo in Koprom, katerega načrt na bi bil nared v letošnjem oktobru. S slovenskega ministrstva za okolje, podnebje in energetiko so danes sporočili, da je čezmejno posvetovanje z Italijo na ravni plana zaključeno. Italija je namreč predlagala Sloveniji, da bi tudi ona spremljala učinkovitost omilitvenih ukrepov in izvajanje monitoringa ter še naprej uspešno sodelovala na področju varovanja okolja, kar bo Slovenija upoštevala.

Slovenija je Italijo do 15. maja zaprosila za mnenje in ga prejela v roku z zahvalo »za nazorno predstavitev okoljskih vsebin na bilateralnem srečanju sredi aprila«. V mnenju je Italija poudarila pomen implementacije omilitvenih ukrepov za področje narave, voda, hrupa in krajine, kot izhajajo iz okoljskega poročila in monitoringa.

V zadnjem trenutku se je v čezmejno presojo načrta vključilo okoljsko odborništvo Furlanije - Julijske krajine, ki ga vodi Fabio Scoccimarro iz vrst desne stranke Bratov Italije. Deželno vlado so skrbela zlasti vprašanja vodotokov, začenši z Glinščico. Scoccimarro se je svoj čas opredelil proti gradnji drugega tira. Dela za ta projekt se počasi bližajo koncu.