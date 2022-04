Italija, Slovenija in Hrvaška obsojajo Rusijo

Zunanji ministri Slovenije, Hrvaške in Italije - Anže Logar, Gordan Grlič Radman in Luigi Di Maio - so v skupni izjavi, ki so jo sprejeli na današnjem srečanju v Zaprešiću na Hrvaškem, ostro obsodili rusko vojaško agresijo na Ukrajino ter izrazili solidarnost in podporo Ukrajini in ukrajinskemu narodu. Poudarili so, da je treba preprečiti, da bi se vojna v Ukrajini prelila v regijo. Logar in Di Maio sta se tudi zavzela, da bi EU čim prej sprejela nov, peti paket sankcij proti Rusiji.

Ministri so v skupni izjavi potrdili predanost skupnemu sodelovanju in povezovanju Slovenije, Hrvaške in Italije, da bi bil severni Jadran območje rasti in razvoja. Tri področja okrepljenega sodelovanja zajemajo povezljivost, zaščito okolja in modro gospodarstvo. Prvo delovno skupino vodi Slovenija, drugo Hrvaška, tretjo pa Italija.

Ko gre za področje povezljivosti, so ministri pozvali pristojna pristanišča in upravitelje infrastrukture, ki so podpisali deklaracijo Združenja pristanišč severnega Jadrana (Napa), h krepitvi medsebojnega sodelovanja v tovornem prometu ter k izboljšanju infrastrukturne povezljivosti. Ministri so izpostavili, da se zavedajo omejene cestne in železniške povezanosti med pristanišči v Trstu, na Reki in v Kopru. Strinjali so se, da bodo iskali možnosti za izboljšanje tega položaja.