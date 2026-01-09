Italija vzpostavila izključno ekonomsko cono v Jadranu

Italija je pred dnevi vzpostavila izključno ekonomsko cono v Jadranskem morju. Ker je to leta 2021 storila tudi Hrvaška, v Jadranu ni več mednarodnih voda. Slovenija je predlagala srečanje zunanjih ministrov Slovenije, Italije in Hrvaške, so danes za STA pojasnili na zunanjem ministrstvu. Italija je postopek za razglasitev izključne ekonomske cone v Jadranskem morju sprožila leta 2020, potem ko je Hrvaška januarja 2021 vzpostavila svojo izključno ekonomsko cono, pa sta leta 2022 Zagreb in Rim podpisala še sporazum o razmejitvi cone.

Z razglasitvijo italijanske izključne ekonomske cone v Jadranu se glede interesov in pravic Slovenije ne spreminja nič, je danes na novinarski konferenci v Ljubljani dejal generalni direktor direktorata za mednarodno pravo in zaščito interesov na zunanjem ministrstvu Marko Rakovec. Vse interese, od plovbe do vojaških vaj, lahko izvajajo, je dejal.

V izključni ekonomski coni ima Slovenija še naprej svobodo plovbe, preletov in polaganja cevovodov, je pojasnil. »Ker sta v Jadranu izključni ekonomski coni dveh članic EU, so to ribiške vode EU, tam velja skupna ribolovna politika in v okviru kvot, ki jih ima Slovenija, se tam še vedno lahko opravlja ribolov,« je pojasnil.

Prav tako zaradi nove izključne ekonomske cone ne opažajo težav slovenski ribiči.