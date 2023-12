Italija za mesec dni podaljšala nadzor na meji

Italija bo za mesec dni, do 18. januarja 2024, podaljšala nadzor na meji s Slovenijo. Odlok je po poročanju javne radiotelevizije RAI v petek zvečer podpisal notranji minister Matteo Piantedosi, v soboto zjutraj naj bi besedilo prejele tržaška, goriška in videmska kvestura. Poteza Rima sledi podobni odločitvi slovenske vlade, ki je pred dnevi podaljšala nadzor na mejah s Hrvaško in z Madžarsko, in sicer za celih šest mesecev – do 22. junija 2024. Kontrole in zamrznitev schengna je Italija, posledično pa Slovenija, uvedla oktobra zaradi domnevne teroristične grožnje po izbruhu vojne na Bližnjem vzhodu.