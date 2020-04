Italija zaslužna za srbsko pomoč Kosovu

Srbija je na Kosovo v znak dobrih odnosov in z odločilnim posredovanjem italijanske diplomacije poslala tisoč testov za novi koronavirus. Pristojni so pošiljko predali na mejnem prehodu Jarinje. Kosovo je teste sprejelo kot del regionalnega sodelovanja v boju proti pandemiji. Med Prištino in Beogradom je posredoval italijanski veleposlanik na Kosovu Nicola Orlando, ki je povedal, da je Italija omogočila klic med srbskim ministrom za zdravje Zlatiborjem Lončarjem in kosovskim ministrom za zdravje Arbenom Vitijo. Razpravljala sta tudi o skupnih ukrepih za zaustavitev pandemije

Za preprečitev širjenja novega koronavirusa sta tako Srbija kot Kosovo uvedla obsežne omejitve gibanja in socialnih stikov. V Srbiji je pred pravoslavno veliko nočjo včeraj popoldne začela veljati najdaljša policijska ura od začetka izrednih razmer zaradi epidemije novega koronavirusa, ki so jih uvedli 15. marca. Ob popolni prepovedi gibanja na prostem bo veljala skupno 84 ur, do torka do 5. ure. V Srbiji so do petka potrdili 5690 okužb z novim koronavirusom in 110 smrti zaradi koronavirusne bolezni. S Kosova pa so poročali o 480 zbolelih za covidom-19, ki je doslej zahteval 12 smrti.