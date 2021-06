Italija zaupa Sloveniji

Italija z velikim zaupanjem in optimizmom gleda na bližnje slovensko predsedovanje Evropski uniji in Sloveniji ponuja roko tako na področju širitve EU na Zahodni Balkan kot nove migracijske ter azilne politike. S temi spodbudnimi besedami je italijanski zunanji minister Luigi Di Maio sklenil današnje zasedanje koordinacijskega odbora ministrov Italije in Slovenije, ki ga je vodil skupaj s slovenskim kolegom Anžetom Logarjem. »Če imaš takšnega prijatelja, ki ti krije hrbet, si lahko brez skrbi«, je Di Maiovo podporo predsedovanju EU zadovoljno komentiral Logar.

Vodji diplomacij sta bila edina udeleženca srečanja »v živo« na Farnesini, ostali ministri in državni sekretarji so na zasedanju sodelovali preko video-konference. Če izvzamemo italijansko podporo slovenskemu predsedovanju, je bilo sedmo zasedanje koordinacijskega odbora precej rutinsko in vsebinsko dosti manj zanimivo od dosedanjih tovrstnih pobud. In to tudi zaradi tega, ker državi dejansko nimata odprtih medsebojnih vprašanj, Di Maio in Logar pa se itak redno sestajata in izmenjujeta mnenja. Ministra sta vsekakor zagotovila, da do novega srečanja odbora ne bodo minila štiri leta, kot tokrat, saj se je koordinacijski odbor zadnjič sestal jeseni leta 2017 na Brdu pri Kranju.