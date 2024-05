Italijanska manjšina pluje v viharnem morju

Italijanska unija (UI) in z njo italijanska manjšina v Sloveniji in Hrvaški preživlja zelo burne čase. Slovenski parlament je »de facto« priznal manjšinsko krovno organizacijo v Sloveniji in jo tako razdelil na slovenski in hrvaški del, kar je zelo razočaralo predsednika UI Maurizia Tremula. Gre za posledico dolgotrajnega spora v manjšinski organizaciji med Tremulom in njeno komponento v Sloveniji, ki se prepoznava v italijanski samoupravni skupnosti (Can costiera).

Italijanski poslanec v slovenskem parlamentu Felice Žiža je v tem sporu direktno soudeležen. V zadnjem tednu je izstopala njegova polemika s stranko Levica, ki ji poslanec očita, da v Ljubljani zavira nekatere pomembne projekte v korist italijanske skupnosti, kar stranka sicer odločno zavrača.

Hrvaški del UI, ki ga vodi predsednik izvršnega odbora Marin Corva, je medtem javno podprl ponovno kandidaturo dosedanjega evroposlanca iz Istre Valterja Flega. Slednji pripada Istrskemu demokratskemu svetu (IDS), ki je med Italijani poznana kot Dieta istriana (Istrska dieta). Volilna podpora italijanske manjšine Flegu ne predstavlja presenečenja, saj je stranka IDS vse od ustanovitve vedno podpirala italijansko skupnost ter se borila za sožitje in za večkulturno ter večjezično Istro.

Dobro novico za italijansko skupnost predstavlja vest, da je bil Furio Radin znova izvoljen za podpredsednika hrvaškega sabora (parlamenta). Na ustanovni seji sabora je prišel na dan razkol med poslanci narodnih manjšin: nekateri so napovedali podporo novi nastajajoči desno usmerjeni vladi Andreja Plenkoviča, drugi pa ne. Med njimi je tudi Radin.