Opolnoči v Sloveniji podražitev bencina in pocenitev dizla

Najvišje dovoljene drobnoprodajne cene bencina, dizla in kurilnega olja bodo od jutri, 1. septembra 2026, do vključno ponedeljka, 7. septembra 2026, znašale 1,623 evra za liter bencina, 1,811 evra za liter dizelskega goriva in 1,412 evra za liter kurilnega olja, je sporočila slovenska vlada.

Za liter NMB 95 bo, ob trošarini, ki je določena na 0,41759 evra za liter na bencinskih servisih izven avtocest in hitrih cest potrebno plačati 1,623 evra za liter (cena pred spremembo 1,608 evra za liter), pri 50-ih litrih to znese 81,15 evra.

Liter dizla bo, ob trošarini, ki je določena na 0,33000 evra za liter na bencinskih servisih izven avtocest in hitrih cest v novem obdobju znašal 1,811 evra za liter (cena pred spremembo 1,903 evra za liter), kar pri 50-ih litrih znese 90,55 evra.

Za liter kurilnega olja bo, ob trošarini, ki je določena na 0,07875 evra za liter, v naslednjem obdobju potrebno plačati 1,412 evra za liter (cena kurilnega olja pred spremembo 1,517 evra za liter).