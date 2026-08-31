Med plezanjem ga je skalni stebriček zadel v nogo (VIDEO)

V skupini Peralba–Avanza v Karnijskih Alpah je včeraj potekala zahtevna reševalna akcija, pri kateri je sodelovalo približno dvajset gorskih reševalcev.

Alpinist je plezal kot prvi v navezi po južni steni gore Cime della Miniera, ko se je nanj zrušil skalni stebriček, ki ga je zadel v nogo in povzročil močno krvavitev. Njegov soplezalec ga je kljub težavnemu dostopu dosegel in mu skušal pomagati. Poškodovano nogo sta zasilno prevezala.

Operativni center Sores je aktiviral ekipe iz kraja Forni Avoltri in Plodna, finančno policijo ter reševalni helikopter. Reševanje je zaradi nizke oblačnosti in občasnega dežja močno ovirala slaba vidljivost.