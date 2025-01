Italijanske judovske skupnosti nočejo vzporednice z Gazo

Ob bližajočem se dnevu spomina na žrtve holokavsta je iz Milana prispela vest, da tamkajšnja judovska skupnost ne bo sodelovala na ponedeljkovem srečanju, ki ga na občini za dijake prirejajo krajevne sekcije Vsedržavnega združenja partizanov Italije (ANPI) in nacionalnega združenja deportirancev (ANED). Nesodelovanje so utemeljili z oceno o preveliki politizaciji organizatorjev: moti jih, da ANPI omenja genocid v Gazi.

Zatem se je oglasila predsednica Združenja italijanskih judovskih skupnosti (UCEI) Noemi Di Segni in dejala, da je linija, s katero se strinjajo judovske skupnosti v Italiji ta, da bodo sodelovali le pri »institucionalnih slovesnostih« in da bodo »pozorni na to, da bo tako oblika kot vsebina dogodkov osredotočena na dan spomina na žrtve holokavsta, ne pa na druge teme, ki nimajo nobenega opravka s pokolom Judov in ki namesto tega izpostavljajo italijansko odgovornost v dogajanju iz tistih let.«

Di Segni je omenila VZPI-ANPI, češ da so njene izpostave krive za »izkrivljeno naracijo« in da zaradi tega ne morejo sprejeti sodelovanja z organizacijo zaradi stališča, ki ga ta zavzema do Izraela in do bližnjevzhodnega vprašanja. Tudi »depolitizacija« za vsako ceno je politično dejanje.