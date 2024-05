»Italijanske unije nihče ne ogroža«

»Nihče ne ogroža ozemeljske celovitosti Italijanov v Sloveniji in Hrvaški ter tudi ne zelo pomembne vloge Italijanske unije (UI) znotraj manjšine,« pravi italijanski poslanec v slovenskem parlamentu Felice Žiža. V pogovoru za Primorski dnevnik ocenjuje stanje v krovni manjšinski organizaciji ter neposredno odgovarja na ostre kritike, ki jih je tudi na njegov račun v medijih iznesel predsednik UI Maurizio Tremul.

Predsednik je prepričan, da je komisija za italijansko in madžarsko skupnost slovenskega državnega zbora pristala na dve manjšinski krovni organizaciji, eno s sedežem na Reki, drugo v Kopru. Poslanec Žiža to odločno zanika.

Zastopnik italijanske skupnosti v državnem zboru pravi, da po nekaterih začetnih težavah sedaj odlično sodeluje s slovensko vlado in njenim predsednikom Robertom Golobom. Zadovoljen je tudi z odnosi, ki jih je vzpostavil s podpredsednikom vlade in ministrom za Slovence v zamejstvu in po svetu Matejem Arčonom ter z državno sekretarko Vesno Humar.

