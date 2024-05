Italijanski kolesar Andrea Vendrame prvi v Plodnu

Italijan Andrea Vendrame (Decathlon AG2r) je zmagovalec 19., 157 kilometrov dolge etape kolesarske dirke po Italiji, ki se je končala v Plodnu. Do svoje pete zmage v profesionalni karieri in druge na Giru je prišel kot najmočnejši ubežnik, v cilju je imel 54 sekund prednosti pred Špancem Pelayom Sanchezom.

Tretjeuvrščeni Nemec Georg Steinhauser je zaostal minuto in sedem sekund.

Devetnajsta etapa Gira, v drugi polovici zelo razgibana, se je končala po napovedih. Že pred njenim začetkom je bilo praktično jasno, da bo zmagovalec znan po begu. V njem je spet sodeloval tudi Jan Tratnik (Visma Lease a Bike), ki pa dobrih 50 kilometrov pred ciljem na najtežjem vzponu etape ni zmogel odgovoriti na napad Juliana Alaphilippa - ta je ubežno skupino razbil na več delov, in je zaostal. Njegov zaostanek je znašal dve minuti in 30 sekund, zasedel pa je sedmo mesto.

Glavnina je danes po pričakovanjih delovala nezainteresirano, vsaj do zadnjih desetih kilometrov. Ekipa vodilnega Tadeja Pogačarja UAE Emirates ni lovila ubežnikov, slovenski as, ki je imel nekaj težav s počeno zračnico, a jih je brez panike rešil, je bolj ali manj užival v mirni vožnji. Na zadnjem vzponu je bilo nekaj napadov, ti so povzročili oblikovanje skupine, ki se bori za najvišja mesta, a ta je v cilj prišla skupaj, 15 minut in 56 sekund za najhitrejšim.

Pogačar, ki ga je ob trasi spodbujalo veliko število slovenskih navijačev, je v skupnem seštevku tako obdržal sedem minut in 42 sekund prednosti pred Kolumbijcem Danielom Martinezom. Britanec Geraint Thomas, ki je na zadnjem vzponu padel in moral zamenjati kolo, kar pa posledic ni pustilo, na tretjem mestu zaostaja osem minut in štiri sekunde.

V soboto bo na sporedu še zadnja zahtevnejša etapa od Alpaga do Bassana del Grappe, dolga 184 km. Vsebovala bo tri kategorizirane gorske cilje, dva prve kategorije, a se ne bo končala z vzponom, ampak s spustom.