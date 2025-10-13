Italijanski zdravnik na smučeh pomagal partizanom

Letos so v Cerknem zaznamovali 80 let partizanskih smučarskih tekem, ki so potekale 20. in 21. januarja 1945. Poleg številnih pričevanj na ta edinstveni dogodek spominja tudi več predmetov, ki jih hrani Cerkljanski muzej, oddelek Mestnega muzeja Idrija, poroča spletni portal MMC RTV Slovenija.

V članku je omenjen tudi italijanski zdravnik Antonio Sticchi, ki je v Cerknem delal kot okrožni zdravnik in je v zimskim mesecih za dostop do številnih zaselkov na Cerkljanskem uporabil smuči. Sticchi je ostal v Cerknem po kapitulaciji Italije 8. septembra 1943 in je pomagal partizanom. Nekaj časa je vodil tudi tamkajšnjo partizansko bolnico.

V Italiji je življenjska zgodba zdravnika Sticchija zelo malo poznana. Lani je o očetu v kraju Mira v Venetu na pobudu krajevne sekcije VZPI-ANPI govoril sin Giorgio Sticchi. Antonio Sticchi je bil vojak v prvi vojni, njegova žena Lina je bila učiteljica in bila je rojena v Maniagu v Furlaniji. Vsa družina je več let prebivala v Cerknem.

V spletnem članku tudi beremo, da je v letih med obema vojnama trgovec in gostilničar v Cerknem Maks Štucin prodajal smuči znamke Chierroni. Iz te družine je izhajal smučarski prvak Vittorio Chierroni, ki je bil carinik v Cerknem. Chierroni je zastopal Italijo na zimskih olimpijskih igrah v Sankt Moritzu leta 1948.