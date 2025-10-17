Italijanskih ulic niso polnili skrajneži

Italijanske ulice in trge so v zadnjih mesecih preplavile množice protestnikov, ki so skupaj stopili v podporo zlasti palestinskemu narodu. Shodi so bili mirni, posamezni nasilni izgredi praviloma majhnih skupin ob robu protestov, ki so jih obsodile vse politične stranke in tudi organizatorji zborovanj, pa so s podporo medijev pogosto očrnili te večinoma spontane odgovore civilne družbe na izraelsko uničenje Gaze, v katerem je umrlo več kot 70 tisoč ljudi.

Tudi volivci desne sredine

Posledično je italijanska vlada vse protestnike povprek označila za nasilneže, ki da celo ovirajo njena prizadevanja za mir. Desni politični pol je s prstom tudi pokazal na levega, ki naj bi spodbujal k nasilju. Zaključki raziskave tržaške javnomnenjske agencije SWG pa pripovedujejo povsem drugačno zgodbo: demonstracij so se udeleževale zelo heterogene skupine ljudi.

Prisotni so bili ljudje vseh starosti in družbenih skupin. Med njimi so sicer prevladovali mlajši od 34 let z bolj levega političnega tabora, kar 17 odstotkov protestnikov pa se ima za volivce desnosredinskih strank.