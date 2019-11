Italijansko-slovenska meja pri Vrhniki

Tone Hočevar ni samo odličen novinar in komentator, temveč tudi pripovedovalec, ki zna svoje novinarske zgodbe in reportaže »začiniti« z anekdotami in človeškimi izkušnjami. O tem in še o marsičem drugem pripoveduje v svoji novi knjigi Skušnjave. Giulio Andreotti je Hočevarju razkril, da sta on in Francesco Cossiga postavila na noge tajno vojaško protikomunistično in protijugoslovansko organizacijo Gladio in da v rimskih glavah meja med Italijo in Slovenijo poteka še vedno pri Vrhniki. Italijani glasu h ne izgovarjajo, Andreotti pa je Hočevarju besedo Vrhnika izgovoril z jasnim h.

V rimski Vili Pamphily je Hočevar med vsakodnevnim sprehajanjem psov srečeval Ericha Priebkeja, vojnega zločinca, esesovskega častnika, ki je v Ardeatinskih jamah dal pobiti 334 talcev. V Italiji so ga obsodili na dosmrtno kazen, zaradi starosti pa so ga potem poslali v hišni zapor. Dvakrat na teden so Priebkeja stražarji pripeljali v park in ker je imel rad pse, se je med sprehodom večkrat skušal približati Tonetu in ženi Bojani. »Pozdravil je Buongiorno, Guten Morgen, ti pa si moral paziti, da nisi bil preveč prijazen do njega, kajti Rimljani ti tega ne bi odpustili,« piše novinar. In bi imeli še kako prav.