Iz Bruslja še 100 milijonov evrov za odpravo posledic poplav v Sloveniji

Evropska komisija je danes odobrila izplačilo 100 milijonov evrov predplačila iz solidarnostnega sklada EU za obnovo po avgustovskih poplavah v Sloveniji. Preostanek od 400 milijonov evrov, za kolikor je zaprosila Slovenija, bo predvidoma izplačan prihodnje leto.

Kot so pojasnili na komisiji, bodo sredstva iz solidarnostnega sklada EU namenjena odpravi posledic in obnovi po avgustovskih poplavah. Med drugim za obnovo kritične infrastrukture, izvajanje ukrepov za zaščito kulturne dediščine, ki je bila prizadeta v ujmi, ter tudi za financiranje čiščenja.

»Podnebne spremembe še naprej povečujejo pogostost in resnost naravnih nesreč. Pomoč iz solidarnostnega sklada je zdaj še pomembnejša kot kdajkoli, da bi omilili finančne posledice tovrstnih dogodkov, obenem pa dali upanje ljudem. Sloveniji stojimo ob strani, kar potrjuje tudi dejstvo, da je predplačilo v višini 100 milijonov evrov največje doslej v okviru sklada,» je ob tem povedala evropska komisarka za kohezijo Elisa Ferreira.

»Gre za zelo dobro novico; predvsem za tiste, ki so utrpeli največjo škodo v času poplav, in za tiste, ki smo pripravljali vlogo za solidarnostni sklad, ki jo je bilo treba pripraviti v relativno kratkem času,» je v današnji izjavi za medije v Ljubljani dejal minister za kohezijo in regionalni razvoj Aleksander Jevšek.