Iz deževne pomladi kmalu nenaden skok v vroče poletje

Vremenska slika se bo v bližnji prihodnosti kmalu bistveno spremenila. Razmere se bodo že danes in jutri nekoliko umirile - možne bodo sicer še občasne padavine, deloma plohe in nevihte, ki pa bodo manj pogoste kot v preteklih dneh, konec tedna pa bo v glavnem sončen z občasno povečano spremenljivostjo in že nekoliko toplejši. Do večjega preobrata pa bo prišlo v prihodnjem tednu, ko se bomo zlasti od torka ali srede že znašli v vročem poletju.

Vremensko dogajanje bo pri nas danes in jutri še pod vplivom višinske doline s hladnejšim zrakom in vlažnih južnih tokov. Ob razjasnitvah, ki bodo pogostejše ob morju, bo nastajala kopasta oblačnost in se bodo še pojavljale krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Jutri bo več oblačnosti in bo možnost krajevnih padavin večja zlasti v dopoldanskih urah, medtem ko bo v popoldanskih povečini že več jasnine.

V soboto in nedeljo bo ob okrepitvi zračnega tlaka nad Sredozemljem že več sončnega vremena in bo topleje. Občasno bo lahko še nekaj spremenljivosti, ni ravno izključeno, da bo mestoma lahko nastala kakšna manjša ploha.

Od ponedeljka bo na vreme pri nas vplival subtropski anticiklon, ki nam bo zagotovil več dni s povečini sončnim vremenom in z morebitno občasno spremenljivostjo le v gorah. Iz dneva v dan bo topleje. Od torka se bo živo srebro marsikje že približevalo 30 stopinjam Celzija, od prihodnje srede pa bodo najvišje dnevne temperature povečini nad 30 stopinjami Celzija, ponekod lahko za več stopinj Celzija. Povečini sončno in vroče vreme se bo, kot kaže, nadaljevalo ves teden.