Iz galerije v Stockholmu ukradli Dalijeve skulpture

Neznanci so danes iz galerije v Stockholmu ukradli deset skulptur španskega umetnika Salvadorja Dalija. V galerijo so vlomili zgodaj zjutraj, pri tem so razbili šipo na vhodu v galerijo. Posamezne skulpture so vredne med 20.000 in 50.000 evrov. Med njimi so bili tudi bronasti modeli umetnikove znamenite staljene ure. Dela so bila na posodo iz neke švicarske zbirke.

Razstavo so odprli v tem mesecu. Strokovnjaki so ocenili, da bo ukradene skulpture zelo težko prodati, saj so oštevilčene. Policija ocenjuje, da sta bila najmanj dva storilca, ki naj bi v avtomobilu zapustila prizorišče. Storilci so za seboj pustili nered, iz galerije pa niso odnesli certifikatov ukradenih del.