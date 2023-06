Koprski policisti so včeraj ob 12.25 posredovali v Lisjakih, kamor jih je poklicala domačinka, ki je zalotila tatu. Povedala jim je, da je slišala vozilo, zatem pa pred hišo opazila neznanca, ki je iz garaže ukradel motorno žago in pobegnil s kombijem ljubljanske registracije. Policisti so v Štorjah izsledili omenjeno vozilo, v katerem sta bila dva moška, stara 46 in 52 let, oba državljana Bogarije, z urejenim prebivališčem v Sloveniji. V postopku sta policistom priznala, da sta ukradla motorno žago in povedala, kam sta jo skrila. Policisti so jo našli in jo vrnili oškodovancem. Tujca bodo kazensko ovadili, so povedali policisti.