Hekerski napad na hladilnike prizadel tudi dele Italije

Kibernetski napadi na hladilne sisteme supermarketov, ki so v zadnjih dneh prizadeli trgovine po Evropi, so v ponedeljek dosegli tudi Italijo. Neznani napadalci so pridobili dostop do sistemov za nadzor hladilnikov in zamrzovalnikov ter na daljavo spreminjali temperaturne nastavitve.

Trgovska veriga Conad je potrdila napade v petih prodajalnah: dveh v Venetu ter treh na Siciliji. Po navedbah upravljavcev trgovin, med katerimi je tudi skupina Coop, je bila temperatura v hladilnikih nastavljena tudi do 50 stopinj, zaradi česar so morali vse proizvode odvreči. Nacionalna agencija za kibernetsko varnost ACN je poleg tega zabeležila incident pri toskanskem podjetju in napad na proizvajalca zamrznjene hrane v Emiliji - Romanji.

Po nujnem sestanku v palači Chigi, ki sta se ga državni sekretar pri predsedstvu vlade Alfredo Mantovano, kmetijski minister Francesco Lollobrigida ter vodstva obveščevalnih služb in ACN, je vlada sporočila, da so bile posledice napadov v Italiji »zelo omejene«. Tveganja za zdravje prebivalstva zaradi odtajanja hrane niso ugotovili, oblasti stanje pozorno spremljajo. Po navedbah vlade so bili prizadeti predvsem zastareli sistemi z vmesniki s pomanjkljivo zaščito.

Avtorstvo napadov ni nihče prevzel, varnostni strokovnjaki pa opozarjajo na podobnost s preteklimi akcijami proruskih skupin, vendar za povezavo z aktualnimi napadi ni dokazov.