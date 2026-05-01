Danes je prvi maj, Primorski dnevnik je na praznični dan izšel v posebej bogati izdaji na štiridesetih straneh. V njej boste lahko poleg običajnih vsebin med drugim brali o demografiji v Italiji in Furlaniji - Julijski krajini, pa o vojni in kulturi v Sarajevu, trideset let po koncu obleganja mesta ter medijski svobodi v Italiji, Sloveniji in svetu.

V reportaži z Opčin na straneh tržaške kronike boste spoznali stanovanjsko hišo zadruge La Quercia, v kateri gostijo samske ženske z otroki in družinami. Poleg tega smo objavili tudi fotografsko stran dogodkov, ki so se zvrstili v dneh med 25. aprilom in prvim majem.

Bogate z vsebinami so tudi kulturne strani, na katerih lahko preberete dvostranski intervju s tržaško režiserko Lauro Samani, ki je publiko navdušila s svojim novim filmom Un anno di scuola. Zanimiv je tudi prispevek o filmu Fascist legacy, ki razkriva nekaznovane zločine italijanske vojske med drugo svetovno vojno. Na goriških straneh pa smo bralcem danes postregli z zgodovinskim prispevkom o stoletnici cerkve svetega Florijana v Števerjanu. Na športnih straneh pa napovedujemo nedeljski tekaški praznik Trieste Spring Run.

Uredništvo Primorskega dnevnika bralkam in bralcem kliče: živel prvi maj, praznik dela, pravic in osvoboditve!