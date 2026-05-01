»Prvi maj je praznik republike, ki temelji na delu«

Italijanski predsednik republike Sergio Mattarella je včeraj obiskal tovarno Piaggio v toskanskem kraju Pontedera, kjer je »doma« sloviti italijanski skuter Vespa, ki letos praznuje 80 let obstoja. Proizvodni obrat je obiskal pred današnjim praznikom dela in delavcev, kot predsednik počenja zadnjih nekaj let. Mattarella si je v tovarni Piaggio ogledal montažne linije ter se srečal z delavkami in delavci.

»Prvi maj je praznik delavcev vsega sveta. Je praznik republike, ki temelji na delu,« je včeraj dejal predsednik in v nadaljevanju spregovoril o centralnosti vrednote dela v demokratični družbi. »Delo oblikuje našo eksistenco in našo prihodnost,« je dejal. Opomnil je, da je delo osrednji dejavnik, preko katerega je mogoče doseči v ustavo zapisane cilje družbene solidarnosti. Ustavni očetje so vrednoto dela zapisali v prvi člen italijanske ustave, ker so s tem želeli poudariti pomen končno izborjene demokracije, svobode in enakosti, kar je ocenil za pogumno in daljnovidno.

V nadaljevanju je šef države spregovoril tudi o industriji, »temelju Italije«, v kateri je treba gledati v prihodnost, v zasledovanju inovativnosti, ki mora sloneti na trajnostnem pristopu. Omenil je mednarodno nestabilnost, konflikte in vojne, ki negativno vplivajo na podjetja, in se zavzel za pogumnejšo evropsko integracijo. Naštel je kritičnosti, ki pestijo italijanski svet dela. To so – kljub rahlemu izboljšanju – prenizka raven zaposlenosti žensk, težavnost vstopa mladih v trg dela, beg visoko izobraženih kadrov v tujino. Kot dve plati iste medalje je omenil demografsko zimo in povpraševanje po delovni sili, ki ne dobi odgovora.Ostro je kritiziral vrtoglavo število nesreč in smrti pri delu ter pozval k izboljšanju varnostnih standardov za zaščito zdravja delavk in delavcev. Mattarella je za konec spomnil še na pomen socialnega dialoga, ki se nikoli ne sme prekiniti, ter pozdravil zvezne sindikate (CGIL, CISL in UIL), ki danes praznujejo pod sloganom »dostojno delo«. »Srečen praznik dela vsem, tudi tistim, ki delo iščejo, ga ščitijo in tistim, ki se borijo proti oviram revnega in prekarnega dela,« je zaključil Mattarella.