Iz šole se je odpravila z »zgrešenim« vnukom

Odpravila se je po vnuka, odšla pa je z drugim otrokom. Do nevsakdanje zamenjave je po poročanju dnevnika Messaggero Veneto prišlo na osnovni šoli v Vidmu. Babica naj bi kar dolgo ne opazila, da gre za »zgrešenega« otroka. Morda, ker je deček zaradi mraza bil ovit v šal in na glavi nosil kapo, so razložili v članku.

Da to ni njen vnuk, se je po 40 minutah zavedal šele trener na treningu, kamor ga je spremila babica. Medtem so začeli na šoli že iskati »zamenjanega« otroka. Na prizorišče so prišli tudi karabinjerji. Ko ga oče ni videl pred šolo, se je namreč kar pošteno prestrašil.