Iz trgovine v Kopru ukradel oblačila, policisti so ga kmalu prijeli

Policiste so včeraj ob 9.51 obvestili o tatvini v eni od trgovin z oblačili v Kopru. Zaposlena je posredovala informacijo o vozilu, s katerim se je tat odpeljal s kraja, in policisti so ga ob 9.59 izsledili in ustavili v Ankaranu. Ugotovili so, da je 48-letni domačin izkoristil nepazljivost zaposlenih in s stojala z oblačili ukradel dva spodnja dela trenerke in dve jopici s kapuco. Ukradene predmete so mu policisti zasegli in jih vrnili v trgovino, osumljenca pa so zaslišali in bodo zoper njega napisali kazensko ovadbo.