Iz tržaških skrajno desnih krogov do županovanja v Karniji

V karnijski občini Forni Avoltri imajo novega župana: Sandro Romanin bo nasledil Fulvio Sluga, ki mu je na sobotnih in nedeljskih občinskih volitvah svoj glas zaupalo vseh 231 volivk in volivcev, ki so se udeležili volitev (volilna udeležba je bila 57-odstotna). Sluga je bil z občansko listo Uniti per cambiare e per vivere qui edini županski kandidat, v občinskem svetu torej ne bo nobene opozicije.

Tržačan Fulvio Sluga je tržaški javnosti znan kot vidni predstavnik desnice, pa tudi kot podčastnik lokalne policije. V mladosti je bil aktiven v skrajno desnih in neofašističnih krogih (MSI, AN), bil je tudi kamerad raznih tržaških neofašistov – na raznih fotografijah s fašističnih shodov, ki so jih na Tržaškem prirejali v 80. letih, ga je mogoče opaziti ob Robertu Menii, Almerigu Grilzu in Gianfrancu Finiju.