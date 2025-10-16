Izbrali finaliste za nagrado Saharov

Finalisti za letošnjo nagrado Saharov za svobodo misli, ki jo podeljuje Evropski parlament, so zaprta poljsko-beloruski novinar Andrzej Poczobut in novinarka Mzia Amaglobeli iz gruzijskega prodemokratičnega protestnega gibanja, novinarji in humanitarni delavci na območjih konfliktov ter srbski študenti, ki že mesece protestirajo proti vladi.

Finaliste so danes na tajnem glasovanju izbrali člani zunanjepolitičnega odbora in odbora za razvoj v Evropskem parlamentu. Dobitnika bodo razglasili na plenarnem zasedanju prihodnji teden, podelitev priznanja in finančne nagrade v višini 50.000 evrov pa bo 16. decembra prav tako v Strasbourgu.

Zaprtega Poczobuta sta za nagrado predlagali skupini Evropske ljudske stranke (EPP) ter Evropskih konservativcev in reformistov (ECR). Znan je po kritikah režima beloruskega predsednika Aleksandra Lukašenka, zaradi katerih je postal simbol boja za svobodo in demokracijo v Belorusiji. Leta 2021 je bil obsojen na osem let zapora, njegovo stanje javnosti ni znano.

Njegovo stanovsko kolegico Amaglobeli, ki so jo gruzijske oblasti zaradi sodelovanja na prodemokratičnih protestih aretirale letos in jo na podlagi politično motiviranih obtožb obsodile na dve leti zapora, je nominiralo 61 poslancev. Kot prvi politični zapornik ženskega spola od osamosvojitve Gruzije in borka za svobodo izražanja je postala simbol protestnega gibanja, ki nasprotuje oblastem pod vodstvom stranke Gruzijske sanje.

Novinarje in humanitarne delavce na območju konfliktov, ki jih zastopajo Palestinska novinarska zveza, Palestinski Rdeči polmesec (PRCS) in agencija Združenih narodov za pomoč palestinskim beguncem (UNRWA), so v luči konflikta v Gazi za nagrado predlagali socialisti in demokrati (S&D). Levica je medtem nominirala novinarje v Palestini, s posebno omembo nekaterih posameznikov, piše na spletni strani Evropskega parlamenta.

Srbske študente, ki so se po smrtonosnem zrušenju nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu novembra lani postavili na čelo protestov proti vladi zaradi sistemske korupcije, je predlagala skupina Renew po predlogu njene poslanke iz Slovenije Irene Joveve. Po navedbah parlamenta je protestno gibanje preseglo ideološke in politične razlike in zdaj vključuje tudi akademike, kmete, umetnike, novinarje in druge.