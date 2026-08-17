Izbruhi Etne spet ovirajo obratovanje letališča v Catanii

Izbruhi pepela iz vulkana Etna na Siciliji so vnovič delno omejili obratovanje bližnjega letališča v Catanii, je danes sporočil njegov upravljavec. Kot so pojasnili, je omejeno število prihodov oziroma pristankov - do 14. ure so dovolili pristati le petim letalom na uro. Za vzlete omejitev ni.

Kot so še sporočili, bodo čez dan javnost obveščali o poteku dogodkov. Potnike so pozvali, naj se o stanju svojih letov pozanimajo pri pristojnih letalskih družbah, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Promet na letališču v Catanii so zaradi izbruhov najaktivnejšega evropskega ognjenika od začetka prejšnjega tedna večkrat omejili oziroma začasno v celoti ustavili. Odpoved več sto letov je med vrhuncem turistične sezone vplivala na tisoče potnikov in obiskovalcev otoka ter že zdaj povzročila znatne posledice za italijanski turistični sektor.

Zaradi vulkanskega pepela v zraku je do odpovedi letov prejšnji teden prišlo tudi na Malti, južno od Sicilije.

Letališče v Catanii na vzhodu otoka, eni najbolj priljubljenih turističnih destinacij v Italiji, so nato v soboto ponovno odprli. Izbruhi so medtem na samo Etno privabili številne radovedneže, ki so lahko od blizu spremljali tokove lave iz njenih razpok.

V nedeljo zvečer je sicer na ognjeniku 30-letnega ameriškega turista, ki naj bi se na vulkan vzpenjal čez območje z omejenim dostopom, med nevihto zadela strela. Kot danes poroča italijanska tiskovna agencija Ansa, je umrl pozneje v bolnišnici v Catanii.