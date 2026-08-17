V Karniji še gori

Gasilcem kljub vztrajnemu delu ni še uspelo pogasiti obsežnega požara, ki se je vnel pred več kot tednom dni v Karniji, v okolici Amara in Tolmeča. Najbolj kritično ostaja stanje na gori Amariana, poročajo informativne oddaje deželnega sedeža radiotelevizije RAI za FJK.

Za gasilci in krajani je naporen konec tedna. V soboto so oblasti dale evakuirati vas Pissebus v Občini Tolmeč, ki je bila najbolj izpostavljena zubljem. Dežela FJK je izdala tudi zdravstvena opozorila za več občin v bližini požarov. Prebivalcem svetujejo, naj se ne zadržujejo na prostem, ko je to neizbežno pa naj nosijo maske.

Medtem sta se vnela požara pri Klužah in v dolini Zajzere. Prvega bodo skušali gozdarski policisti omejiti v teku današnjega dne s sečnjami, drugi naj bi bil pod nadzorom, pogorišče pa potrebno še dodatne sanacije.