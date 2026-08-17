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Požar

V Karniji še gori

V soboto so oblasti dale evakuirati vas Pissebus v Občini Tolmeč

Spletno uredništvo |
Karnija |
17. avg. 2026 | 9:16
    V Karniji še gori
    Gasilci na delu, slika je simbolna( FOTODAMJ@N )
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Gasilcem kljub vztrajnemu delu ni še uspelo pogasiti obsežnega požara, ki se je vnel pred več kot tednom dni v Karniji, v okolici Amara in Tolmeča. Najbolj kritično ostaja stanje na gori Amariana, poročajo informativne oddaje deželnega sedeža radiotelevizije RAI za FJK.

Za gasilci in krajani je naporen konec tedna. V soboto so oblasti dale evakuirati vas Pissebus v Občini Tolmeč, ki je bila najbolj izpostavljena zubljem. Dežela FJK je izdala tudi zdravstvena opozorila za več občin v bližini požarov. Prebivalcem svetujejo, naj se ne zadržujejo na prostem, ko je to neizbežno pa naj nosijo maske.

Medtem sta se vnela požara pri Klužah in v dolini Zajzere. Prvega bodo skušali gozdarski policisti omejiti v teku današnjega dne s sečnjami, drugi naj bi bil pod nadzorom, pogorišče pa potrebno še dodatne sanacije.

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