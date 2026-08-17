Slovenski air tractorji naj bi danes zaključili z delom v Karniji

Blizu naselij Amaro in Tolmeč v deželi Furlanija - Julijska krajina (FJK) se gasilci še vedno borijo z obsežnim požarom, ki je izbruhnil pred več kot tednom dni. Pri gašenju od petka pomagajo tudi slovenska letala, ki naj bi z delom zaključila danes. Zaradi požara so lokalne oblasti preventivno evakuirale vas Pissebus.

Od izbruha požara so se ognjeni zublji razširili proti hribu Amariana in Tolmeču, v soboto zvečer pa so bili pri vasi Pissebus od hiš oddaljeni le okoli 50 metrov. V luči tega so tamkajšnje oblasti preventivno evakuirale 25 ljudi, navaja italijanska radiotelevizija Rai.

Na zaprosilo civilne zaščite FJK je Slovenija na pomoč pri gašenju požara v petek napotila posadke treh letal air tractor, ekipo za koordinacijo gašenja in zračno podporo ter ekipo brezpilotnih letalnikov, je sporočilo ministrstvo za obrambo.

V soboto in nedeljo sta nato pri gašenju na območju pomagali dve posadki letal air tractor. Skupno pa so slovenska letala v treh dneh aktivnosti v FJK opravila 205 odmetov in odvrgla 615.000 litrov vode. Z gašenjem naj bi predvidoma zaključili danes. Civilna zaščita FJK je danes ob 13. uri zapisala, da sta na gori Amariana na delu še dva helikopterja, dve letali canadair in slovenski air tractorji. Požar torej ni še pod nadzorom.

Medtem, nadaljuje Civilna zaščita, se približuje vremenska fronta, ki naj bi končno prinesla zajetnejše padavine. Prve padavine in nevihte je v gorah pričakovati popoldne, do večera bodo zajele tudi furlansko nižino in obalne predele FJK.