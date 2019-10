Izglasovali amandma o Reziji

Deželni svet je danes izglasoval zakon, ki ga je predlagala deželna vlada in ki spreminja več zaščitnih norm za slovensko, furlansko in nemško manjšino. Član vlade Pierpaolo Roberti je ukrep predstavil kot tehnično uravnavo več zakonov brez bistvenih vsebinskih sprememb. A novi zakon kljub vsemu ni le lepotna operacija. Zato je razjezil Furlane, a tudi popravki k slovenskemu zaščitnemu zakonu niso bili sprejeti brez pripomb.

Deželna vlada je predlagala spremembo ali dopolnitev več členov deželnega zaščitnega zakona za slovensko manjšino, ki so ga izglasovali leta 2007. Edina vsebinska sprememba je določilo, da se lahko tudi društva, ki negujejo »jezikovne variante Nadiških dolin, Terskih dolin in Kanalske doline« potegujejo za sredstva iz poglavja o rednem financiranju. Ta društva - ki poudarjajo, da niso slovenska - so doslej prejemala javno podporo le za posamezne projekte.

A ko se je zdelo, da se pri noveliranju zaščitnega zakona za Slovence ne bo več zatikalo, je Gibanje petih zvezd v predlogu vlade izluščilo nekoherentno določilo. Zmotilo ga je, da bodo društva v Kanalski dolini, ob Nadiži in Teru po novem lahko neposredno dostopala do javnih sredstev, v dolini Rezije pa bo podporo lahko prejemala je občina. »Povejte, zakaj v Reziji ne bi veljalo to, kar velja v Nadiških in Terskih dolinah,« je vprašal Sergo, ki mu je med glasovanjem pritrdila večina svetnikov.