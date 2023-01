»Izgubili smo milijone glasov, s tem se moramo nujno ukvarjati«

Gianni Cuperlo, 63 let, Tržačan, ki pa že dolgo živi v Rimu, poslanec, pomembna osebnost Demokratske stranke in eden izmed kandidatov za sekretarja DS, velja za umirjenega in razmišljajočega politika, daleč od razvpite politike zadnjega časa, ki kraljuje v sredstvih obveščanja. Za kandidaturo se je odločil pred božičnimi prazniki in vnesel v politično razpravo predvsem razmišljanje o prihodnosti leve sredine; vizija, ki jo je obrazložil v intervjuju v svoji pisarni na rimskem sedežu Demokratske stranke.

Pred leti ste že kandidirali za sekretarja Demokratske stranke, takrat ste bili trije, poleg vas še Matteo Renzi in Giuseppe Civati, ampak zdaj je stanje popolnoma drugačno.

Seveda, popolnoma drugačno, in izkoriščam priložnost tudi za poziv. Kongres Demokratske stranke bo potekal v dveh fazah; prva predvideva predstavitev kandidatur, pravico do glasovanja bodo imeli člani, vključno s tistimi, ki bodo do tistega dne obnovili članstvo ali se bodo do 30. januarja vpisali v Demokratsko stranko. Moj poziv gre torej vsem, naj se včlanijo v stranko. Sledila bo druga faza; kandidata, ki bosta v prvi fazi zbrala največ glasov, bosta kandidirala na primarnih volitvah, ki bodo potekale 26. februarja in bodo odprte vsem, ne samo članom.

Glede na vaše vprašanje potrjujem: od leta 2007, ko je nastala Demokratska stranka, pa tudi od leta 2013, ko sem kandidiral proti Renziju, se je spremenil svet. Leta 2013 sta v Italiji dejansko obstajala samo dva politična tabora in je imela Demokratska stranka več sto tisoč članov, česar danes ni več in takrat sta si bila tabora približno enako močna. Potem smo doživeli tri poraze: ustavni referendum leta 2016, volitve leta 2018, ko smo padli na 18 % glasov in volitve lanskega 25. septembra, ko je stranko vodil Enrico Letta.

Poleg tega smo v tem času doživeli dva razkola, ki sta ju vodila dva nekdanja sekretarja, enega na levi s Pierluigijem Bersanijem in enega na sredini z Matteom Renzijem, odšel pa je tudi Carlo Calenda. V tem času smo izgubili 6 milijonov glasov. Odstopil je tudi zadnji sekretar Nicola Zingaretti, ki je dejal, da se sramuje, ker teče v stranki razprava samo o stolčkih. Ocenjujem, da obstaja skoraj neka moralna dolžnost, da ta kongres ne bi bil samo golo preštevanje glasov, kot da bi bila zamenjava sekretarja že sama po sebi rešitev vseh problemov, ampak bi bila predvsem priložnost za poglobljeno razpravo o tako slabih rezultatih. S tem se danes ukvarjamo.