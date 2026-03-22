Izidi vzporednih volitev kažejo Golobovo Svobodo pred Janševo SDS

Ob 19. uri se je po Sloveniji zaprlo več kot 3000 volišč, na katerih so volivci izbirali novo sestavo državnega zbora v prihodnjem štiriletnem mandatu. Zdaj sledi štetje glasov, prvi delni izidi bodo znani okoli 20.30. Vzporedne volitve, ki jih je za POP TV in Televizijo Slovenija opravila Mediana, za zdaj kažejo, da naj bi največ glasov prejelo Gibanje Svoboda Roberta Goloba (29,9 %), sledi SDS Janeza Janše s (27,5 %). Na tretjem mestu je NSi s SLS-om in Fokusom (9,4 %), sledijo SD (6,7 %), Levica in Vesna (6,3 %), Demokrati. Anžeta Logarja (5,9 %) in Resni.ca (5,2 %).