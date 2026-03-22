Nedelja, 22 marec 2026
Volitve v Sloveniji

Izidi vzporednih volitev kažejo Golobovo Svobodo pred Janševo SDS

V Sloveniji se je začelo štetje glasov

Spletno uredništvo |
Ljubljana |
22. mar. 2026 | 19:27
    Izidi vzporednih volitev kažejo Golobovo Svobodo pred Janševo SDS
    Na volišču v Sloveniji (ANSA)
Ob 19. uri se je po Sloveniji zaprlo več kot 3000 volišč, na katerih so volivci izbirali novo sestavo državnega zbora v prihodnjem štiriletnem mandatu. Zdaj sledi štetje glasov, prvi delni izidi bodo znani okoli 20.30. Vzporedne volitve, ki jih je za POP TV in Televizijo Slovenija opravila Mediana, za zdaj kažejo, da naj bi največ glasov prejelo Gibanje Svoboda Roberta Goloba (29,9 %), sledi SDS Janeza Janše s (27,5 %). Na tretjem mestu je NSi s SLS-om in Fokusom (9,4 %), sledijo SD (6,7 %), Levica in Vesna (6,3 %), Demokrati. Anžeta Logarja (5,9 %) in Resni.ca (5,2 %).

